Son dakika haberi | Baraj gölüne giren çocuk boğuldu

Son dakika gelişmesine göre Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde Seyhan Baraj Gölü'ne giren çocuk boğuldu.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde Seyhan Baraj Gölü'ne giren çocuk boğuldu. Kabasakal Mahallesi'ndeki baraj gölü kıyısında ailesiyle piknik yapan 9 yaşındaki Delil Fırat Atalay, suya girdi. Bir süre sonra çocuğun gölde kaybolması üzerine yakınları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine yönlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla çocuk gölden çıkarıldı. Bu sırada çocuğun bazı yakınları baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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