Adana'da belediye otobüsünün çarptığı çocuk ağır yaralandı.
Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde Gamze Özcan idaresindeki 01 B 0811 plakalı belediye otobüsü, seyir halindeyken yola aniden çıktığı ileri sürülen 5 yaşındaki Rukiye Emine Kaplan'a çarptı.
Ağır yaralanan Kaplan, olay yerine gelen ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otobüs şoförü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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