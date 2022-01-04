Son dakika: Adana'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı olayın sanıkları hakim karşısında - Son Dakika

Adana'da bir kişinin öldürüldüğü bir kadının da yaralandığı olayla ilgili ikisi tutuklu 5 sanığın, müebbet hapis cezasına kadar cezalandırılmaları istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklardan İbrahim D. ve müşteki sanık Sabahat Ö. bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz sanık Yaşar A. ile tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada haklarında yakalama kararı bulunan Murat Ş. ve Hasan Ö. katılmadı.

Olayda ayağından yaralanan müşteki sanık Sabahat Ö, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

Öldürülen İsmet Yiğit ile arkadaş olduklarını ve olaydan önce ayrıldıklarını iddia eden Sabahat Ö, "İsmet benimle barışmak istiyordu. Barışmak istemediğimi söylememe rağmen İsmet, arkadaşı B.O. ile evime geldi. Evde Murat Ş. ve Hasan Ö. vardı. Tartışma sırasında Hasan silahını çekti. Oturduğum yerden fırlayıp silahın önüne atladım, ayağımdan yaralandım. Hasan beni itekleyip evden çıktı." dedi.

Diğer sanıklar İbrahim D. ve Yaşar A. ise olay anını görmediklerini savundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Sabahat Ö. ve İbrahim D'nin tutukluluğunun, yakalama kararı bulunan sanıklar Hasan Ö. ve Murat Ş'nin yakalama emirlerinin devamına karar verip duruşmayı tanıkların dinlenmesi için erteledi.

Olay

Mithatpaşa Mahallesi'nde 10 Haziran 2021'de yaşanan olayda İsmet Yiğit öldürülmüş, Sabahat Ö. ise ayağından yaralanmıştı. Olayla ilgili olarak müşteki sanık Sabahat Ö. ve İbrahim D. tutuklanırken, Murat Ş. ve Hasan Ö. kaçmıştı. Sanıklar hakkında Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesinde "Kasten öldürme", "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma", "Suçluyu kayırma" suçlarından dava açılmıştı.