Son dakika: Bir kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi çift tutuklandı - Son Dakika

Son dakika: Bir kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi çift tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Adana'da bir kişiyi pompalı tüfekle vurduğu iddia edilen zanlı ile onu azmettirdiği öne sürülen karısı tutuklandı.

Adana'da bir kişiyi pompalı tüfekle vurduğu iddia edilen zanlı ile onu azmettirdiği öne sürülen karısı tutuklandı. Merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi İnönü Parkı'nda esnaf Volkan Y. (37), bir kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Durumu ağır olan Volkan Y, Seyhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için araştırma başlattı. Ekipler, Volkan Y'yi yaralayan Murat B. (30) ve azmettirici oluğu ileri sürülen karısı Bahar B'yi (18) gözaltına aldı. Zanlı Murat B'nin ifadesinde, Volkan Y'nin eşini fuhşa sürüklemeye çalıştığını iddia ettiği öğrenildi. Bahar B'nin ise kocasına, Volkan Y'nin kendisini rahatsız ettiğini anlatıp iş yerinin de adresini vererek onu azmettirdiği ileri sürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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