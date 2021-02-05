Son Dakika | Adana'da Boğaziçi Üniversitesi protestosuna 8 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika | Adana'da Boğaziçi Üniversitesi protestosuna 8 gözaltı

Son Dakika | Adana'da Boğaziçi Üniversitesi protestosuna 8 gözaltı

05.02.2021 18:07

Son dakika haberler: ADANA'da Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere destek vermek için toplanan gruptan 8 kişi, polis tarafından gözaltına aldı.

ADANA'da Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere destek vermek için toplanan gruptan 8 kişi, polis tarafından gözaltına aldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan eylemlere destek vermek amacıyla kentte toplanan bir grup, Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde basın açıklaması yapmak istedi. Adana Valiliği'nin 15 gün süreyle kentte yapılacak gösteri, yürüyüş, eylemlerin yapılmasını yasaklaması nedeniyle polis ekipleri gruptan dağılmalarını istedi. Grup dağılmamakta ısrar edince, polis içlerinden 8 kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada diğer protestocular ise slogan atmaya devam etti. Gözaltına alınan arkadaşlarının bırakılmasını isteyen grup, polis gözetiminde yaptığı basın açıklaması sonrası dağıldı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Atatürk Caddesi, Seyhan, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Adana'da Boğaziçi Üniversitesi protestosuna 8 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
19:39 Son Dakika: Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile 1 yıllık anlaşmaya vardı
19:35 Son Dakika: Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile 1 yıllık anlaşmaya vardı
19:16 İsmail Kartal, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi
19:12 Gözler onun üzerindeydi! Fenerbahçe'ye imza atacak İsmail Kartal, İstanbul'a iniş yaptı
18:27 Bayram namazına gelmeyenlere 'sulu' şaka
18:25 Köy muhtarı bayram namazına gelmeyenleri tek tek tespit edip buz gibi suya soktu
18:15 Fransa'daki polis karşıtı protestoda 31 gözaltı
18:13 Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından sokaklar karıştı: Gözaltı sayısı 31'e yükseldi
18:08 Kafasına tabancayla ateş ederek intihar etti
18:06 Misafirliğe gittiği evde kafasına tabancayla ateş ederek intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2023 19:52:39. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Adana'da Boğaziçi Üniversitesi protestosuna 8 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement