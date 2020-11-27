Son Dakika | Adana'da boş arazideki hurda otomobiller yandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da, boş arazide bulunan hurda otomobillerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'da, boş arazide bulunan hurda otomobillerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde, boş arazideki hurda otomobillerin yandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İki hurda otomobilde çıkan yangın, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından incelemeye yapan ekipler, yangında bir dış müdahalenin olmadığını tespit etti. Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

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