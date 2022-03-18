Son dakika: ADANA'DA ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANILDI - Son Dakika

ADANA'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönemi dolayısıyla şehitliklerde anma töreni düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönemi kapsamında düzenlenen tören Asri Mezarlığı Şehitliği'nde çelenk bırakılmasıyla başladı. Törene, Vali Süleyman Elban, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Emniyet Müdürü Doğan İnci, kent protokolü ve şehit yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için saygı atışı yapıldı. Vali Süleyman Elban'ın şehitlik defterini imzalamasının ardından şehitler için dualar okundu. Vali Elban ve beraberindekiler, şehit aileleriyle görüştü. Şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı. Protokol üyeleri ve şehit yakınları daha sonra Buruk Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törene katıldı. (DHA)