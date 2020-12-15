Ev yangını - Son Dakika

Olayın yaşandığı sokak
Yangının çıktığı bina
Yanan evin içerisi
Evde oluşan hasar
Dumandan etkilenen iki kardeşin binadan çıkışı
Kardeşlere 112 sağlık ekiplerinin müdahalesi
İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışması
Çevrede toplanan vatandaşlar
Adana'da çıkan ev yangını hasara yol açtı
ADANA( AA) - Adana'da çıkan ev yangınında hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen iki kardeş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Yangında evde maddi hasar meydana geldi.
- Kaynak: AA
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