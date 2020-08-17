Son dakika... Adana'da çıkan orman yangını kontrol altında - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çamlarca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 34 arazöz ve 8 iş makinesi ile 200 yangın söndürme işçisi ve 20 teknik personel söndürme çalışmalarına katıldı.

Çalışmaların ardından alevler kontrol altına alınırken, 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangından 10 dakika sonra ekiplerinin hızlıca yangına müdahale ettiğini söyledi.

Arazinin sarp ve kayalık, rüzgarın da şiddetli olmasının çalışmalarını güçleştirdirdiğini belirten Yılmaz, "Yangını kontrol altına aldık. Şu an soğutma çalışması devam ediyor." dedi.

Orman Genel Müdürlüğüne hava araçlarından dolayı teşekkür eden Mahmut Yılmaz, "Gerçekten de zor bir yangındı. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, bu kritik günlerde biraz daha dikkatli olmalarıdır. Ormana giriş çıkış yaparken daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz." diye konuştu.