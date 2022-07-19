DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

19.07.2022 07:07

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen 6 şüphelinin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu yerlere özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenlendi.

Ekipler, sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem alırken özel harekat polisleri de evlerin kapılarını koçbaşıyla kırdı. Girilen evlerin damlarında da önlem alan ekipler, söz konusu yerlerde aramalar yaptı.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Polisin bir şüpheliyi yakalamak için çalışması sürüyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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