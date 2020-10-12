Son dakika... Adana'da denetimlerde aranan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, aranan 3 kişi yakalandı, 28 sürücüye cezai işlem uygulandı, 11 araç trafikten men edildi, 4 kişiye de maske takmamaktan ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, asayiş, terör ve kaçakçılık olayları başta olmak üzere suçların önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ile Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Ekiplerce, 2, 3 ve 4 Ekim'de, Ceyhan ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahalarında yol kontrol ve araması şeklinde gerçekleştirilen denetimlerde, 1044 kişi ile 458 araç kontrol edildi.

Denetimlerde, aranan 3 kişi yakalandı, 4 kişiye maske takmamaktan 3 bin 600 lira ceza uygulandı, çeşitli trafik suçlarından 28 sürücüye 15 bin 399 lira işlem uygulandı ve 11 araç trafikten men edildi.