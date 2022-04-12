Son Dakika | Adana'da dolandırıcılık sanığına dava - Son Dakika
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Son Dakika | Adana'da dolandırıcılık sanığına dava

12.04.2022 15:01
Son Dakika | Adana'da dolandırıcılık sanığına dava

Son dakika haberlerine göre Adana'da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp işe yerleştirme vaadiyle bir kişiyi 8 bin lira dolandırdığı öne sürülen tutuklu sanık hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp işe yerleştirme vaadiyle bir kişiyi 8 bin lira dolandırdığı öne sürülen tutuklu sanık hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen tutuklu E.K. ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

E.K. hakkında, "Kişinin kendisini kamu görevlisi olarak veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede E.K'nin A.T'ye kendisini önemli bir kamu kurumunda çalıştığı yalanını söyleyip "Murat" kod adıyla tanıttığı ve müştekiyi işe yerleştirebileceğini söylediği anlatıldı.

E.K'nin, A.T'den işe girme karşılığında kendi banka hesabına yol ve dosya masrafları için 8 bin lira yatırılmasını istediği, müştekinin verilen hesaba parayı gönderdiği ve sanığın bir süre sonra iletişimi kestiği belirtilen iddianamede, "Kişinin kendisini kamu görevlisi olarak veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu E.K, iddianamedeki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları reddetti.

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Dolandırıcılık, Adana, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Adana'da dolandırıcılık sanığına dava - Son Dakika


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