Son dakika... Adana'da El-Kaide'nin sözde 'sınır nöbetçisi' yakalandı (2) - Yeniden - Son Dakika

ADANA'da, terör örgütü El-Kaide'ye yönelik operasyonda, örgütün hakimiyet bölgelerinde sözde sınır nöbeti tuttuğu, çatışmalarda aktif rol üstlendiği belirlenen M.B.A. (45), polisin operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü El-Kaide ile bağlantılı olduğu belirlenen M.B.A.'nın, sığınmacı gibi sınırdan Türkiye'ye girip, Adana'ya geldiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 'uyuşturucu' ve 'hırsızlık' gibi çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli M.B.A.'yı düzenlenen operasyonla yakaladı.