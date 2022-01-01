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Son dakika: Adana'da eşini öldürdükten sonra kendisini yaralan zanlı hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika: Adana'da eşini öldürdükten sonra kendisini yaralan zanlı hayatını kaybetti

01.01.2022 15:52
Son dakika: Adana'da eşini öldürdükten sonra kendisini yaralan zanlı hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da, karısını tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Adana'da, karısını tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 27 Aralık'ta eşi Melike Yağmur Uyaner'i (28) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan Yunus Emre Uyaner (28), tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uyaner'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Minibüs şoförü Yunus Emre Uyaner, 27 Aralık'ta eşi Melike Yağmur Uyaner'i tabancayla başından vurup aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu. Melike Yağmur Uyaner, 28 Aralık'ta tedavi gördüğü hastanede ölmüştü. 3 çocuk babası Yunus Emre Uyaner'in kripto para borsasında yaklaşık 400 bin lira kaybettiği, bu nedenle psikolojisinin bozulduğu ve eşiyle sık sık tartıştığı iddia edilmişti.

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Yunus Emre, İntihar, Aralık, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Adana'da eşini öldürdükten sonra kendisini yaralan zanlı hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Adana'da eşini öldürdükten sonra kendisini yaralan zanlı hayatını kaybetti - Son Dakika
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