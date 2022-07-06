Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Yusuf T. (21) 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evine gelen E.G. ile tartıştı. Yusuf T'ye pompalı tüfekle ateş eden E.G. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralanan Yusuf T'yi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Saldırgan E.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Adana'da evinde silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandı - Son Dakika