Alınan bilgiye göre, Yusuf T. (21) 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evine gelen E.G. ile tartıştı. Yusuf T'ye pompalı tüfekle ateş eden E.G. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika: Adana'da evinde silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.