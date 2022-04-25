Son dakika: Adana'da FETÖ davasında yargılanan 14 sanıktan 7'sine hapis cezası - Son Dakika
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Son dakika: Adana'da FETÖ davasında yargılanan 14 sanıktan 7'sine hapis cezası

25.04.2022 14:59
Son dakika: Adana'da FETÖ davasında yargılanan 14 sanıktan 7'sine hapis cezası

Son dakika haberleri... Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada yargılanan aralarında eski Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü çalışanlarının da olduğu tutuksuz 14 sanıktan 7'si, 1 yıl 13 ay ile 7 yıl 15 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada yargılanan aralarında eski Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü çalışanlarının da olduğu tutuksuz 14 sanıktan 7'si, 1 yıl 13 ay ile 7 yıl 15 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını ve FETÖ iltisakları gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte üyelik kayıtlarının bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.

Savunması alınan sanık Y.S. suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "FETÖ üyesi değilim. Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock kullanmadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da FETÖ üyesi olmadıklarını savunarak beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklar F.U. ve S.Y'yi 7 yıl 15'er ay, F.B'yi 6 yıl 3 ay, N.B, E.A, H.S. ve N.U'yu "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 1 yıl 13'er ay hapis cezasına çarptırarak mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme diğer 7 sanığın ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine hükmetti.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Terör, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika: Adana'da FETÖ davasında yargılanan 14 sanıktan 7'sine hapis cezası - Son Dakika
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