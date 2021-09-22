Son dakika: Adana'da FETÖ sanığı eski askeri öğrenciye 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski askeri öğrenci, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ç.K. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 2016 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde askeri öğrenci olarak öğrenim görmekteyken, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından 25 defa periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini belirterek, Ç.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Ç.K, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.