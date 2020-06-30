Son Dakika | Adana'da fuhuş operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Adana'da fuhuş operasyonu Adana'da şafak vakti gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

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