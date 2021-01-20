Adana'da çalıştığı şirkete ait alkollü içecekleri satıp gasbedildiğini ileri sürerek polise başvuran tır sürücüsü ile arkadaşı gözaltına alındı.

İddiaya göre, tır sürücüsü Mesut A. (33), Ceyhan ilçesinde polise başvurarak, yolda otostop yapan bir kadını aracına aldığını, daha sonra mola vermek için durduğunda ellerinde tabanca ve bıçak bulunan iki kişinin karşısına çıktığını anlattı.

Mesut A, daha sonra bu kişilerin kendisini tehdit ederek tırdaki yaklaşık 500 bin lira değerindeki alkollü içeceği gasbettiğini ileri sürdü.

Bunun üzerine araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Araç Takip Sisteminden tırın merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde uzun süre beklediğini belirledi.

Adrese giden ekipler, alkollü içeceklerin bir bölümünü buradaki bir iş yerine ait depoda, geri kalanını ise başka bir depoda buldu.

Ekipler, tır sürücüsü Mesut A. ve arkadaşı Selçuk T'yi iş birliği yaparak alkollü içecekleri bu iş yerine 300 bin liraya sattıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Tır sürücüsü Mesut A'nın sorgusunda alkollü içecekleri arkadaşıyla sattıklarını kabul ettiği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.