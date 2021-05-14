Son dakika! Adana'da girdikleri su kuyusunda gazdan zehirlenerek ölen 3 kişinin cenazesi defnedildi

Son dakika haberler: Adana'nın Kozan ilçesinde pompa indirmek için girdikleri su kuyusunda gazdan zehirlenerek yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde pompa indirmek için girdikleri su kuyusunda gazdan zehirlenerek yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi toprağa verildi. Mehmet İşlek (33), Hasan Sönmez (51) ve Salim Sarı'nın (36) cenazelerinin Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınlarına teslim edilen cenazeler, Kozan Asri Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından defnedildi. Yarımoğlu Mahallesi'nde dün su kuyusuna pompa indirmek için giren Mehmet İşlek (33), Hasan Sönmez (51) ve Salim Sarı'dan (36) haber alınamamıştı. İtfaiye, CAN-KUR, polis ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından cesetlerine ulaşılan 3 kişinin su kuyusunda gazdan zehirlenerek öldüğü belirlenmişti.

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