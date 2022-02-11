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Son dakika! Adana'da güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı teröriste dava - Son Dakika

Son dakika! Adana'da güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı teröriste dava

11.02.2022 15:19
Son dakika! Adana'da güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı teröriste dava

Son dakika haberine göre Adana'da, terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan tutuklu sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana'da, terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan tutuklu sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra geçen yıl 5 Kasım'da tutuklanan PKK'lı terörist H.Ş. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık H.Ş. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenilen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelinin dijital materyallerinde PKK mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğu, terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte mesajlaşma tespit edildiği belirtildi.

Suriye'de örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı ve örgüt adına çatışmalara katıldığı anlatılan sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini bildiren H.Ş, PKK'ya katılma sürecini ve terör örgütüne dair bildiklerini anlattı.

H.Ş. ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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Habur Sınır Kapısı, Terör, Adana, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Adana'da güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı teröriste dava - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Adana'da güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı teröriste dava - Son Dakika
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