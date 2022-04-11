Son dakika! ADANA'DA HELİKOPTER DESTEKLİ 'ÇETE' OPERASYONU: 30 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika! ADANA'DA HELİKOPTER DESTEKLİ 'ÇETE' OPERASYONU: 30 GÖZALTI

11.04.2022 08:54

Son dakika haber: ADANA'da cinayet, uyuştucu ticareti, silahlı yağma suçlarına karıştığı belirlenen çeteye şafak vakti hava destekli yapılan operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da cinayet, uyuştucu ticareti, silahlı yağma suçlarına karıştığı belirlenen çeteye şafak vakti hava destekli yapılan operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emiyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, kentte cinayet, silahlı yağma, uyuşturucu ticareti gibi suçları işlediği belirlenen bir çeteyi, teknik ve fiziki takiple deşifre etti. 30 şüphelinin adresini belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda özel harekat timleri, evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girdi. Evleri didik didik arayan ekipler, çete üyesi olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan 30 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

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Uyuşturucu Ticareti, Kaçakçılık, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! ADANA'DA HELİKOPTER DESTEKLİ 'ÇETE' OPERASYONU: 30 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! ADANA'DA HELİKOPTER DESTEKLİ 'ÇETE' OPERASYONU: 30 GÖZALTI - Son Dakika
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