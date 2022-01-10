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Son dakika: Adana'da iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika: Adana'da iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı

10.01.2022 16:12
Son dakika: Adana'da iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Adana'nın Feke ve Saimbeyli ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi yaralandı.

Adana'nın Feke ve Saimbeyli ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi yaralandı.

Adem Asker idaresindeki 80 GU 732 plakalı kamyonet, Feke Kozan kara yolu Akkaya Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 01 U 0356 midibüsle çarpıştı.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsüyle araçlardaki 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Birsen Samsa idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Saimbeyli ilçesi Kızılağaç Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi uçuruma devrildi.

Kazada otomobil sürücüsüyle yanında bulunun kayınbabası Nazım Samsa yaralandı.

Yaralılar, Feke Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Saimbeyli, Kamyonet, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Adana'da iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı - Son Dakika


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