Son dakika... Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var