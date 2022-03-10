Son dakika: Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika: Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

10.03.2022 14:36
Son dakika: Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Murat Buğday idaresindeki 01 AEU 656 plakalı otomobil ile Mahmut Güres'in kullandığı 63 ZT 98 plakalı otomobil, Kargakekeç Mahallesi'nde çarpıştı.

Kaza sonucu sürücü Mahmut ile eşi Zeliha ve çocukları Zeynep (13) ile Hasan Güres (9) otomobilde sıkıştı.

Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı CANKUR ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan 4 kişi ile diğer aracın sürücüsü Buğday, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Son dakika: Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika: Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika: Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika: Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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Otomobil, Sarıçam, Buğday, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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