Son dakika: İş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
İş yerinde çıkan yangın söndürüldü
ADANA AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Tepebağ Mahallesi'nde ganyan bayisinden alevler yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın, iş yerinde hasara neden oldu.
İtfaiye yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmasını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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