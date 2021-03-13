Son Dakika | Adana'da iş yerlerinde Kovid-19 tedbirleri denetleniyor
13.03.2021 16:25
Son dakika haberine göre Adana'da, Seyhan Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan ekipler, iş yerlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.
Adana'da, Seyhan Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan ekipler, iş yerlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.
Kaymakamlık bünyesindeki denetim ekibi, sorumluluk bölgelerinde bulunan iş yerlerinde uygulama yaptı.
Ekipler, vatandaşlara da maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarıda bulundu.
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