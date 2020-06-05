Son Dakika: Adana'da iş yerlerine eş zamanlı denetim - Son Dakika

Adana'da iş yerlerinde eş zamanlı olarak denetimler yapıldı.



Normalleşme planı kapsamında korona virüs salgınının yayılımını engelleme, kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve salgının/bulaşın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında yer alan birçok iş yeri, belirlenen tedbirlere uymaları kaydıyla yeniden hizmet vermeye başladı.



Söz konusu berber, kuaför, güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım, camiler, açık alanlar, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, park, piknik alanları, dernek lokalleri, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri sırasında genelgede belirtilen hususlara uyup uymadıkları eş zamanlı denetimlerle kontrol edildi.



Adana Valisi Mahmut Demirtaş, birçok iş yerinde yapılan denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Virüs salgınına karşı alınan sıkı tedbirleri ülkemiz genelinde elde edilen tablonun başarılı olması vesilesiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan normalleşme planı kapsamında Bakanlığımızca yayımlanan genelge ile iş yerlerinde uyulması gereken kuralları belirlenmiştir. İlimiz genelinde yeniden hizmet vermeye başlayan tüm iş yerlerinden belirlenen kurallara riayet etmelerini önemle rica ediyoruz. Tüm işletmecilerimiz, iş yeri sahiplerimiz ve tüm vatandaşlarımızdan belirlenen hususları titizlikle uygulamalarını önemle rica ediyoruz. Elde ettiğimiz kazanımları kaybetmememiz için herkesin üzerine düşeni yapması ve bu süreçte titizlikle belirlenen kurallara uyması gerekiyor. Biz de görevlendirdiğimiz ekiplerimiz vasıtasıyla iş yerlerinde gerekli denetimleri sık sık gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızın da desteğiyle ülkemizin bu tehlikeden bir an evvel kurtulması için gereken tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz" dedi. - ADANA