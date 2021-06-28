Son dakika... ADANA'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 5 GÖZALTI - Son Dakika

ADANA'da polis ekiplerinin yaptığı aramalarda sahte içki, kaçak sigara ve nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Seyhan ilçesinde sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğü belirlenen bir eve baskın yapan ekipler, 1265 litre sahte içki ele geçirdi. Polis kontrol noktasında durdurulan şüpheli araçlarda yapılan aramalarda ise 3 bin 500 paket kaçak sigara, 240 kilogram kaçak nargile tütünü ile değişik markalara ait 50 şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.