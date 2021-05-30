Son dakika! Adana'da kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonlarda gümrük kaçağı akaryakıt, nargile tütünü, cinsel içerikli ürün, puro ve sigara ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Polis baskınlarda, ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda, gümrük kaçağı 13 bin 500 litre akaryakıt, 589 kilogram nargile tütünü, 4 bin 929 paket cinsel içerikli ürün, 600 puro, 470 paket sigara ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.