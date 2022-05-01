Son dakika! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

01.05.2022 10:14
Son dakika! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri... Adana'da kaçak 12 bin 400 litre akaryakıt ve 3 bin 108 ürün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da kaçak 12 bin 400 litre akaryakıt ve 3 bin 108 ürün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli ürünlerin kaçakçılığını yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından şüphelilere ait bazı adresleri ve araçları aradı.

Aramalarda, kaçak 12 bin 400 litre akaryakıt ve 3 bin 108 ürün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Son dakika! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Son dakika! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Son dakika! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Son dakika! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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12 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi 12 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Akaryakıt, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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