Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler belirledikleri adreslere yaptıkları baskınlarda gümrük kaçağı 5 bin 400 paket sigara, 564 kilogram nargile tütünü ile 23 cep telefonu ele geçirdi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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