Kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 8 milyon 444 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve çeşitli ürünler ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçesindeki 4 adres ile Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda seyreden bir otobüste kaçak ürünler bulunduğunu belirledi.

Ekiplerin adresler ve otobüste yaptıkları aramalarda 4 bini tütün doldurulmuş olmak üzere 8 milyon 444 bin makaron, 1580 kilogram tütün, 3 bin paket elektronik sigara kartuşu ve 2 bin paket sigara ele geçirdi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.