Kaçakçılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kaçakçılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
22.11.2020 10:01
Adana'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Adana'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki iki adreste kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledi. Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 515 kilogram nargile tütünü, 7 litre nargile tütünü aroması, 3 kilogram nargile renklendiricisi, 25 bin boş ve 4 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi. Polis ekipleri, Suriye uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika Seçim yenilgisini kabul edemeyen Trump'a bir kötü haber de Twitter'dan! 20 Ocak'ta hesabını Joe Biden'a devredecek Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap