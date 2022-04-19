Son dakika... Adana'da karısını öldüren sanık hakim karşısında - Son Dakika

Adana'da, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık ile ona yardım ettiği ileri sürülen kişinin yargılanmasına başlandı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, iki çocuk annesi Kibar Ö'yü tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kocası O.A.Ö. ile avukatlar katıldı. Olayda kullanılan tabancayı sakladığı ileri sürülen tutuksuz M.Ş. ise duruşmaya gelmedi.

O.A.Ö, savunmasında, karısının kendisini aldattığını ileri sürerek, "Parkta eşimi araçta bir erkekle gördüm. Olay akşamı da eşim gitmek istedi. Kendisine gitmemesini söyledim. Tartıştık, sonrasını hatırlamıyorum." iddiasında bulundu.

Müşteki olarak dinlenen kadının yakınları ise sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde, 2 çocuk annesi Kibar Ö'nün 15 Ağustos 2021'de evinde tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan kocası O.A.Ö. hakkında "Eşe karşı kasten öldürme", tabancayı sakladığı iddia edilen tutuksuz arkadaşı M.Ş. hakkında da "Suç delilerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından dava açılmıştı.

Kadınlardan basın açıklaması

Duruşmanın ardından Kibar Ö'nün ailesi ve yakınları ile Adana Kadın Platformu üyelerince adliye önünde basın açıklaması yapıldı.

Müşteki avukatı Sevil Aracı Bek, davanın takipçisi olacaklarını, sanıkların cezalandırılması için mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.