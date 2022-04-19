Son dakika... Adana'da karısını öldüren sanık hakim karşısında - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Adana'da karısını öldüren sanık hakim karşısında

19.04.2022 13:36
Son dakika... Adana'da karısını öldüren sanık hakim karşısında

Son dakika haberi... Adana'da, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık ile ona yardım ettiği ileri sürülen kişinin yargılanmasına başlandı.

Adana'da, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık ile ona yardım ettiği ileri sürülen kişinin yargılanmasına başlandı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, iki çocuk annesi Kibar Ö'yü tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kocası O.A.Ö. ile avukatlar katıldı. Olayda kullanılan tabancayı sakladığı ileri sürülen tutuksuz M.Ş. ise duruşmaya gelmedi.

O.A.Ö, savunmasında, karısının kendisini aldattığını ileri sürerek, "Parkta eşimi araçta bir erkekle gördüm. Olay akşamı da eşim gitmek istedi. Kendisine gitmemesini söyledim. Tartıştık, sonrasını hatırlamıyorum." iddiasında bulundu.

Müşteki olarak dinlenen kadının yakınları ise sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde, 2 çocuk annesi Kibar Ö'nün 15 Ağustos 2021'de evinde tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan kocası O.A.Ö. hakkında "Eşe karşı kasten öldürme", tabancayı sakladığı iddia edilen tutuksuz arkadaşı M.Ş. hakkında da "Suç delilerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından dava açılmıştı.

Kadınlardan basın açıklaması

Duruşmanın ardından Kibar Ö'nün ailesi ve yakınları ile Adana Kadın Platformu üyelerince adliye önünde basın açıklaması yapıldı.

Müşteki avukatı Sevil Aracı Bek, davanın takipçisi olacaklarını, sanıkların cezalandırılması için mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

YORUMLAR
500
Adana'daki cinayet ve yaralama sanığına müebbet istemi Adana'daki cinayet ve yaralama sanığına müebbet istemi Başkan Erdem: 'Ceyhan'ın yol sorunu kalmayacak' Başkan Erdem: 'Ceyhan'ın yol sorunu kalmayacak'

Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Adana'da karısını öldüren sanık hakim karşısında - Son Dakika


Son Dakika
12:57 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması: Suriye hükümetiyle görüşme başlatıyoruz
13:21 Galatasaray'ın 30 Nisan'da gerçekleşecek başkanlık seçimi iptal edildi! Burak Elmas görevine devam edecek
13:17 Yüzde 70'e göre gidişatımız iyi değil: AK Partililerin yüzde 32'si, MHP'lilerin yüzde 40'ı da "kötüye gidiyoruz" diyor
13:09 "Emekli ikramiyesine zam yok" diyen Bakan Bilgin, asgari ücrete de kapıları kapattı: Yeteri kadar zam yaptık!
13:08 Ayasofya'nın 1400 yaşındaki İmparatorluk Kapısı tahrip edildi! İBB çağrıda bulundu: Konu savcılığa taşınmalı
12:58 Ukrayna savaşının 55.gününde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Şimdi Ukrayna'da yeni aşamaya geçtik" açıklaması
12:49 Rapçi Murda yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı
12:47 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu İstanbul'da gözaltına alındı! Erdoğan ve Fidan'ın kimlik bilgilerini paylaşmıştı
12:47 Dar eşofman mağduru kadın hem terk edildi hem de barışmayınca öldüresiye dayak yedi
12:42 Yeşim Salkım'dan Dolmabahçe'deki iftar yemeğine katılan Hülya Avşar'a "simit" göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 13:47:01. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... Adana'da karısını öldüren sanık hakim karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement