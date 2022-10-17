Son Dakika | Adana'da kayıp gencin öldürülüp araziye gömülmesiyle ilgili 7 sanığa dava - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Adana'da kayıp gencin öldürülüp araziye gömülmesiyle ilgili 7 sanığa dava

17.10.2022 12:30
Son Dakika | Adana'da kayıp gencin öldürülüp araziye gömülmesiyle ilgili 7 sanığa dava

Bir son dakika haberine göre Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 29 yaşındaki gencin tabancayla öldürülüp arazide gömülü şekilde bulunmasıyla ilgili 2'si tutuklu 7 sanık hakkında dava açıldı.

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 29 yaşındaki gencin tabancayla öldürülüp arazide gömülü şekilde bulunmasıyla ilgili 2'si tutuklu 7 sanık hakkında dava açıldı.

Kayıp olarak aranırken 21 Şubat'ta merkez Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'nde toprağa gömülü cesedi bulunan ve tabancayla ateş edilmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen R.Ç'nin ölümüne ilişkin 26 Şubat'ta tutuklanan G.K. ve N.Ç. ile tutuksuz S.B, M.Ü, H.İ, E.Ö. ve B.D.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, M.Ü. için "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçlarından 8 yıla kadar, sanıklar B.D.A, E.Ö, H.İ. ve S.B. hakkında "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" ve "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçlarından 11'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, N.Ç. için "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan müebbet ve 4 ayrı suçtan 29 yıla kadar, sanık G.K. hakkında ise "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan müebbet ve 3 ayrı suçlamadan da 22 yıla kadar hapis cezası istendi.

N.Ç. ve G.K'nin, merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki ikametinde etkisiz hale getirdikleri R.Ç'yi aracın bagajına koyup merkez Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'ne götürdükleri, kredi kartı ve cep telefonunu yağmaladıkları iddianamede anlatıldı.

İddianamede, N.Ç'nin burada R.Ç'yi tabancayla öldürüp araziye gömdüğü ve bu sırada yanında G.K'nin bulunduğu belirtildi.

Sanıklar E.Ö. ve M.Ü'nün, suça konu aracı yıkayıp parçalara ayırarak satmaya çalıştıkları, S.B, H.İ. ve B.D.A'nın ise maktule ait kredi kartıyla muhtelif iş yerlerinden 2 bin 561 lira harcama yaptıkları iddianamede anlatıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Olayın geçmişi

Kentte ikamet eden R.Ç'nin (29), 20 Şubat'ta otomobiliyle evinden ayrıldıktan sonra dönmemesi üzerine ailesi İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışma sonucunda, R.Ç'nin merkez Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'nde tabancayla öldürülüp araziye gömüldüğünü tespit etmişti.

Ekipler, kayıp gencin buluştuğunu belirlediği arkadaşları N.Ç. ve G.K. ile bu kişilerle bağlantılı 5 kişiyi adreslerine düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalamıştı. Şüphelilerden N.Ç. ve G.K. tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Adana'da kayıp gencin öldürülüp araziye gömülmesiyle ilgili 7 sanığa dava - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:08 UEFA, Lüksemburg karşılaşmasında olanlar sebebiyle Türkiye'ye ceza verdi
18:55 Jorge Jesus yine şaşırttı! MKE Ankaragücü-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri netleşti
18:34 Ekonomik düzenlemeleri kapsayan 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi! İşte ayrıntılar
18:13 Mike Tyson'ın ringde skandal kulak koparma olayından sonra kazandığı parayı açıkladı! Duyanların ağzı açık kaldı
18:03 ABD'ye ziyaretinin amacı ne? İYİ Parti'nin dünyaya açılan kapısı Mehmet Ali Karamemiş hakkında dikkat çeken derleme
17:45 Taraftarı üzen sakatlık haberi! Weghorst ve Ghezzal bir süre forma giyemeyecek
17:28 Samsun'da kendisini terk eden eşine "Elveda hayat" başlıklı mektup bırakan vatandaş intihara teşebbüs etti
16:58 THY uçağında taşkınlık yapan Belaruslu yolcu, acil iniş yapılarak güvenlik güçlerine teslim edildi
16:54 Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden madencinin eşi: Kocam bana, 'Bacalarda sıkıntı var, temizlenmesi gerek' diyordu
16:47 Atakum sahilinde cansız bedeni bulunan İlklima, kendini vurmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 19:36:05. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Adana'da kayıp gencin öldürülüp araziye gömülmesiyle ilgili 7 sanığa dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement