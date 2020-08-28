Yaşar Y. sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşar Y'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Evin kapısını kırarak yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen Yaşar Y'yi dışarı çıkardı.

Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Belediye Evleri Mahallesi'ndeki evinde eşiyle tartışan Yaşar Y. kendini içeriye kilitleyip evi ateşe verdi.

Adana 'nın merkez Çukurova ilçesinde kendini içeriye kilitleyerek evini ateşe veren kişi, itfaiye ekiplerinin kapıyı kırıp yangına müdahale etmesiyle kurtarıldı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Adana'da kendini içeri kilitleyerek evini ateşe veren kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü

Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Alınacak tedbirler konuşuldu

Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü

Koronavirüs tedavisi gören iki doktor hayatını kaybetti

Manchester City, Lionel Messi'ye 100 milyon euro ve 3 oyuncu teklif edecek