Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kocası tarafından sokakta pompalı tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi.

Yeşiltepe Mahallesi'nde Fadime K, evine yaklaştığı sırada sokakta boşanma aşamasında oldukları öğrenilen kocası Fahri K. ile karşılaştı.

Fahri K, yanındaki pompalı tüfekle eşini vurarak olay yerinden kaçtı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde üç çocuk annesi Fadime K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin kızı N.K'nin de olaya şahit olduğu öne sürüldü.

Polis ekipleri, kaçan Fahri K'yi yakalamak için araştırma başlattı.

Fadime K'nin kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve çocuklarıyla ayrı eve taşındığı belirtildi.