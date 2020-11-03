Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde köpek saldırısı sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı.
Telli Dere Mahallesi'ndeki evlerinin yakınında oynayan Ş.A'ya (12) köpekler saldırdı.
Olayı görenler duruma müdahale ederek hayvanları uzaklaştırdı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ş.A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
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