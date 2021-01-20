Son dakika haber... Kulübede kaynak dumanından zehirlenen 2 kişiden biri öldü - Son Dakika

Son dakika haber... Kulübede kaynak dumanından zehirlenen 2 kişiden biri öldü

20.01.2021 10:33

Son dakika gündem haberi... Adana'da kaynak makinesiyle kulübede tadilat yaparken dumandan zehirlenen 2 kişiden biri hayatını kaybetti.

Adana'da kaynak makinesiyle kulübede tadilat yaparken dumandan zehirlenen 2 kişiden biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Akarca Mahallesi'nde Şerif Çetin (30) ve arkadaşı Çetin Turgut (29), güvercinleri için arazide kurdukları kulübede kaynak makinesiyle tadilat yaparken dumandan zehirlendi.

Yakınları tarafından kulübede bitkin halde bulunan Şerif Çetin Yüreğir Devlet Hastanesine, Çetin Turgut ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şerif Çetin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çetin Turgut'un ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bölgede arıcılık yapan Abdurrahman Urtekin, iki arkadaşı bitkin halde bulduklarını belirterek, "Daha sonra babam olay yerine gelerek aracıyla ikisini de hastaneye kaldırdı." dedi.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı yere gelerek incelemede bulundu.

Son dakika haber... Kulübede kaynak dumanından zehirlenen 2 kişiden biri öldü
Son dakika haber... Kulübede kaynak dumanından zehirlenen 2 kişiden biri öldü
Son dakika haber... Kulübede kaynak dumanından zehirlenen 2 kişiden biri öldü
Son dakika haber... Kulübede kaynak dumanından zehirlenen 2 kişiden biri öldü

Adana Yüregir, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kulübede kaynak dumanından zehirlenen 2 kişiden biri öldü - Son Dakika


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