Kumar oynayan 14 kişiye 53 bin 900 lira ceza - Son Dakika

Adana'da jandarma ekipleri, bir eve düzenlediği baskında, kumar oynadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 14 kişiye 53 bin 900 lira ceza verdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesi Tuzla Mahallesi'nde M.Y'nin evinde kumar oynattığı bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.

Odaya kurulmuş masalarda sosyal mesafe kuralına uymadan kumar oynadığı belirlenen 14 kişiye, 53 bin 900 lira ceza uygulandı.