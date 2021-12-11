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Son dakika haber | Minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber | Minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

11.12.2021 08:43

Edinilen son dakika haberine göre Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Adana- Osmaniye kara yolunda henüz kimliği belirlenemeyen kişiye, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada A.T. yönetimindeki 46 ADS 083 plakalı minibüs çarparak bölgeden ayrıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kısa süre sonra teslim olan minibüs sürücüsü gözaltına alınarak İncirlik Polis Merkezi'ne götürüldü.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Son dakika haber | Minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti
Son dakika haber | Minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti
Son dakika haber | Minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti
Son dakika haber | Minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti
Son dakika haber | Minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti
Son dakika haber | Minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti
Son dakika haber | Minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Osmaniye, Sarıçam, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika


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