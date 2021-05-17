Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre Pekmezci Mahallesi'nde Hüseyin Sarız yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Yaralı Sarız, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağırlaşan sürücü Hüseyin Sarız, Adana Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Adana'da motosiklet kazasında 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika