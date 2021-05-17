Son dakika! Adana'da motosiklet kazasında 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağırlaşan sürücü Hüseyin Sarız, Adana Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Yaralı Sarız, Kozan Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre Pekmezci Mahallesi'nde Hüseyin Sarız yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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