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Son dakika haber... Motosikletten düşerek iş makinesinin altında kalan sürücü öldü - Son Dakika

Son dakika haber... Motosikletten düşerek iş makinesinin altında kalan sürücü öldü

16.02.2022 12:22

Gelen son dakika haberine göre Adana'nın Ceyhan ilçesinde, kullandığı motosikletten düşerek iş makinesinin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, kullandığı motosikletten düşerek iş makinesinin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

01 VCU 68 plakalı motosikletin sürücüsü Hüseyin Haymana, İbrahim Mete ve Adnan Menderes bulvarlarının kesiştiği kavşakta düşerek, M.T. idaresindeki iş makinesinin altında kaldı.

Motosiklet sürücüsü Haymana, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İş makinesi sürücüsü M.T. ise ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü.

Son dakika haber... Motosikletten düşerek iş makinesinin altında kalan sürücü öldü
Son dakika haber... Motosikletten düşerek iş makinesinin altında kalan sürücü öldü
Son dakika haber... Motosikletten düşerek iş makinesinin altında kalan sürücü öldü

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Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Motosikletten düşerek iş makinesinin altında kalan sürücü öldü - Son Dakika


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