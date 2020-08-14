Adana'da organize şube ekiplerinden şafak operasyonu

ADANA'da polisi kennte çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, gelen bir ihbar üzerine kentteki birçok adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Ekiplere özel harekat polisleri de destek verirken şüphelilerin tespit edildiği adreslerin kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Polis, baskın yapılan evlerdeki şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Şüpheliler daha sonra sorgu işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyet güçlerinin operasyonun detaylarını gün için açıklayacağı öğrenildi.