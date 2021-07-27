Üye Girişi
Son dakika haberi! ADANA'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika

Son dakika haberi! ADANA'DA ORMAN YANGINI

27.07.2021 16:33

Son dakika haberi... ADANA'nın merkez Sarıçam ilçesinde orman yangını çıktı.

ADANA'nın merkez Sarıçam ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sarıçam ilçesi Hakkıbeyli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, yangına 5 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı ve karadan müdahale başlattı. Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüme riski taşıyan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberi! ADANA'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi! ADANA'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi! ADANA'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi! ADANA'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi! ADANA'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi! ADANA'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi! ADANA'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi! ADANA'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi! ADANA'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi! ADANA'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi! ADANA'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi! ADANA'DA ORMAN YANGINI

Sarıçam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ADANA'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Terim canlı yayında tek tek cevapladı! İşte Ghezzal, Gedson ve Morutan transferinde son durum 17:36 Fatih Terim canlı yayında tek tek cevapladı! İşte Ghezzal, Gedson ve Morutan transferinde son durum Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak: Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı, durumu hiç iyi değil 17:16 Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak: Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı, durumu hiç iyi değil Tecavüz girişiminde bulunan 3 kişi serbest kaldı! Kendini korumaya çalışan genç kız hala yargılanıyor 17:03 Tecavüz girişiminde bulunan 3 kişi serbest kaldı! Kendini korumaya çalışan genç kız hala yargılanıyor
Korkutan laboratuvar çalışması: Sinovac aşısında iki doz aşıdan altı ay sonra antikor seviyesi önemli ölçüde düşüyor 16:52 Korkutan laboratuvar çalışması: Sinovac aşısında iki doz aşıdan altı ay sonra antikor seviyesi önemli ölçüde düşüyor Yüksek geçiş ücretiyle eleştirilen Osmangazi Köprüsü'nde rekor kırıldı 16:39 Yüksek geçiş ücretiyle eleştirilen Osmangazi Köprüsü'nde rekor kırıldı İlginç protesto! Kadınlara ve çocuklara şiddeti kınamak için gelinlik giyip Ağrı Dağı ile evlendi 16:20 İlginç protesto! Kadınlara ve çocuklara şiddeti kınamak için gelinlik giyip Ağrı Dağı ile evlendi
CHP, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı yalnız bıraktı: Parti politikaları ile taban tabana zıttır 15:32 CHP, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı yalnız bıraktı: Parti politikaları ile taban tabana zıttır Beşiktaş, Diego Godin transferi için Muslera'yı devreye soktu 15:04 Beşiktaş, Diego Godin transferi için Muslera'yı devreye soktu

Son Dakika Haberleri
17:44 Fatih Terim canlı yayında sorulara cevap verdi! İşte Ghezzal, Gedson ve Morutan transferinde son durum
17:40 Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı
17:30 Sel, önüne geleni götürdü! Evin çatısı saniyeler içinde yok oldu
17:16 Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak: Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı, durumu hiç iyi değil
17:07 Ömer Halisdemir'e "darbeci" demişti! İYİ Partili yönetici Songül Sarıtaşlı partiden istifa etti
16:54 Galatasaray'ın en yeni transferi Patrick van Aanholt, İstanbul'a ayak bastı
16:48 Burak Elmas, Fatih Terim'i korudu: Haksız eleştirilerin karşısındayız
16:34 Silahla vurulan ayı gölde boğularak can verdi
16:31 Tokyo Olimpiyatları'nda Mike Tyson'a gönderme yaptı! Rakibinin kulağını ısırmaya çalışan boksör gündem oldu
16:15 Çinlilerin göbek dansıyla zayıflamak mümkün mü? Spor eğitmeni Anıl Bölükbaşı spora dair tüm merak edilenlere cevap verdi
Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı         
17:41
Sel, önüne geleni götürdü! Evin çatısı saniyeler içinde yok oldu Sel, önüne geleni götürdü! Evin çatısı saniyeler içinde yok oldu         
17:30
Ömer Halisdemir'e Ömer Halisdemir'e "darbeci" demişti! İYİ Partili yönetici Songül Sarıtaşlı partiden istifa etti         
17:08
Galatasaray'ın en yeni transferi Patrick van Aanholt, İstanbul'a ayak bastı Galatasaray'ın en yeni transferi Patrick van Aanholt, İstanbul'a ayak bastı         
16:54
Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü         
16:47
Silahla vurulan ayı gölde boğularak can verdi Silahla vurulan ayı gölde boğularak can verdi         
16:34
2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı 2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı         
15:55
Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek         
15:09
Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı         
14:32
Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu         
14:08
Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar         
13:41
Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü         
12:21
PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti         
12:06
Genç şarkıcı Aleyna Tilki Genç şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek düğün davetiyesini paylaştı         
12:04
TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi         
11:51
5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı         
11:47
Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü         
22:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 17:48:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! ADANA'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement