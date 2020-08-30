HAVADAN MÜDAHALEYE ARA VERİLDİ

Adana'nın Karaisalı ilçesi Yerköprü mevkiindeki orman yangını devam ederken, havanın kararması nedeniyle helikopter ile yapılan müdahaleye ara verildi. Yerleşim yerinin uzağındaki kayalık kesimde devam eden orman yangınına 25 arazöz, 6 iş makinesi, 13 su tankı ve 150 personel ile müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanın büyüklüğü henüz açıklanmadı. Müdahalenin karadan devam ettiği ancak bölgenin kayalık olduğu için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.