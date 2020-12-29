Son dakika! Adana'da otomobil bahçeye devrildi: 2 ölü

Son dakika haberleri... Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 35 GB 9973 plakalı otomobil, Abdioğlu Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki portakal bahçesine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Erol Özdamar ve Eyüp Yakar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Özdamar ve Yakar'ın cenazeleri, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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