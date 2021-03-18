Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika

Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Adana'da motosiklet ile çarpıştıktan sonra otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi

ADANA - Adana'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken bir kişide ağır yaralandı. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü araçtan ayrılarak olay yerinden kaçtı. Polisler kaçan sürücüyü arama çalışmaları başlattı.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hasan Ayan kullandığı 01 BAT 73 plakalı motosikleti ile ismi öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki 01 CLD 07 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Hasan Ayan ve motosiklette yolcu konumda bulunana Hüseyin Delikanlı yola savruldu. Vatandaşlar kazayı görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ise kazadan hemen sonra aracından inerek kaçıp izini kaybettirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Delikanlıyı özel bir hastaneye kaldırdı. Delikanlının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Motosiklet sürücüsü Hasan Ayan'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hasan Ayan'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken kaçan sürücüyü arama çalışmalarına devam ediyor.