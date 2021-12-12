Otoparkta park halindeki 2 kamyonda yangın çıktı - Son Dakika

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, park halindeki 2 kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sarıhuğlar Mahallesi'nde bir dondurma firmasının otoparkında park halinde bulunan 2 kamyondan duman çıktığını gören çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla araçlardaki yangın söndürüldü.
Hasara yol açan yangının, kamyonlardaki klima sisteminden çıktığı değerlendiriliyor.
Kaynak: AA
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