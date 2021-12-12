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Otoparkta park halindeki 2 kamyonda yangın çıktı - Son Dakika

Otoparkta park halindeki 2 kamyonda yangın çıktı

12.12.2021 15:56

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, park halindeki 2 kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, park halindeki 2 kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sarıhuğlar Mahallesi'nde bir dondurma firmasının otoparkında park halinde bulunan 2 kamyondan duman çıktığını gören çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla araçlardaki yangın söndürüldü.

Hasara yol açan yangının, kamyonlardaki klima sisteminden çıktığı değerlendiriliyor.

Otoparkta park halindeki 2 kamyonda yangın çıktı
Otoparkta park halindeki 2 kamyonda yangın çıktı
Otoparkta park halindeki 2 kamyonda yangın çıktı
Otoparkta park halindeki 2 kamyonda yangın çıktı
Otoparkta park halindeki 2 kamyonda yangın çıktı
Otoparkta park halindeki 2 kamyonda yangın çıktı
Otoparkta park halindeki 2 kamyonda yangın çıktı
Otoparkta park halindeki 2 kamyonda yangın çıktı
Otoparkta park halindeki 2 kamyonda yangın çıktı

İtfaiye, Seyhan, Yangın, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otoparkta park halindeki 2 kamyonda yangın çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otoparkta park halindeki 2 kamyonda yangın çıktı - Son Dakika
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